Von Sebastian Bauer

Am Freitag positive Corona-Tests in Köln, am Sonntag die formulierten Corona-Sorgen von FC-Profi Birger Verstraete, am Montag ein infantiles und die Branche bloßstellendes Kabinenvideo von Herthas Salomon Kalou und am Dienstag die Mannschaftsquarantäne in Aue. Halten wir fest: Das Timing dieser Vorfälle vor dem möglichen Bundesliga-Restart könnte kaum unpassender sein.