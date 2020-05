Eva Högl (SPD, rechts) nimmt die Wahl zur Wehrbeauftragten des Bundestags in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag neben Rolf Mützenich (links), Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von Stefan Biestmann

Solch ein unwürdiges parteiinternes Geschacher hat es in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages noch nicht gegeben. Die Wahl der neuen Wehrbeauftragten Eva Högl am Donnerstag bildete dabei den unrühmlichen Schlusspunkt einer unsäglichen Diskussion. Die SPD brach zur Unzeit – mitten in der Corona- Krise – eine völlig unnötige Personaldebatte vom Zaun.