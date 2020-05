Von Frank Polke

Diese Debatte muss Deutschland führen – doch sie sollte ohne schädliche Polemik und Profilierung geführt werden. Natürlich stellten die Mitte März verhängten Maßnahmen wie Kontaktsperren, Beschränkung der Reise- und Versammlungsfreiheit und auch Platzverbote schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte dar, wie sie die Bundesrepublik seit der Gründung noch nicht erlebt hatte. Die Ende der 60er Jahre verabschiedeten Notstandsgesetze galten bisher in der Theorie als maximal denkbare Grundrechtseinschränkung – angewendet werden mussten sie trotz der Herausforderungen durch die RAF-Terroristen in den 70er Jahren nie.