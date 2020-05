Von Detlef Drewes

Die Hoffnung auf baldige Lockerungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten scheint genauso groß wie die Angst vor einer zweiten Welle, die am Ende durch eine verfrühte Aufhebung der Reisebeschränkungen ausgelöst werden könnte. Und so dürfte der Fahrplan, den die Europäische Kommission an diesem Mittwoch in Brüssel präsentiert, wohl weniger ein Freibrief für angstfreies Reisen sein, sondern vielmehr ein Beleg für die nach wie vor angespannte Situation in vielen Ländern dieser Union.

Und wirklich Neues enthält das Tourismus-Papier nicht. Denn die Fluggesellschaften, Hoteliers und Restaurant-Betreiber haben längst begonnen, in ihren Fliegern, Zimmern und Gasträumen die Grundlagen für soziale Distanz schaffen und Vorkehrungen zur Desinfizierung zu treffen. Dazu bedurfte es dieses Dokumentes nicht.

In den wirklich wichtigen Fragen aber sind der EU-Kommission die Hände gebunden. Dass die Mitgliedstaaten die Übergänge untereinander nur werden öffnen wollen und können, wenn die epidemiologische Entwicklung annähernd gleich ist, weiß man in den Hauptstädten auch selbst. Und für ein Gesundheitszeugnis fehlen weiter jegliche genaueren Angaben – darunter auch die wichtige Antwort auf die Frage, was eine solche Bestätigung eigentlich nutzt, wenn sie einige Tage alt ist.

Diese Unklarheiten erleichtern die Rückkehr zur Reisefreiheit nicht, sie hemmen sie. Weil die zuständigen Innenminister, die sich zu Recht in der Verantwortung sehen, wenn es um die Verhinderung einer zweiten Coronavirus-Welle geht, zurückhaltend und abwartend geben. Das Risiko ist einfach zu groß.

Genau genommen kann Brüssel gerade nichts anderes machen, als ein bisschen Hoffnung zu verbreiten und ansonsten vor der unterschiedlichen Situation in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu kapitulieren. Das darf man dem europäischen Gesetzgeber nicht vorwerfen, weil er in dieser Phase immer nur auf die Zahlen aus den Mitgliedstaaten reagieren kann und den Regierungen vor Ort das Handeln überlassen muss – richtigerweise übrigens.