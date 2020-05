Von Norbert Tiemann

Aber dieses Kanzlerin-Wort dürfte ein vergleichsweise kurzes Verfallsdatum haben, denn alles das, was die Bundesrepublik auf allen Ebenen und die EU mit einem nicht kleinen deutschen Anteil an Hilfsprogrammen aufgelegt hat, muss irgendwann bezahlt, muss finanziert werden. Und Vater Staat hat selbst kein Geld; er holt es sich bei den überwiegend braven Steuerzahlern, bei mittelständischen Unternehmen, bei Konzernen. Daran kann doch überhaupt kein Zweifel bestehen: Die Corona-Quittung wird kommen. Früher oder später, aber sie kommt.

Corona und die noch immer laufende Bewältigung der Seuche haben über Nacht private Existenzen und kerngesunde Unternehmen an den Rand des Ruins geschleudert. Deshalb haben die Hunderte von Milliarden schweren Hilfs- und Unterstützungsprogramme ihre Berechtigung, sie sind richtig. Aber die Summen, die da unter dem Strich stehen werden, sind gigantisch. Die Kosten der deutschen Wiedervereinigung könnten sich da am Ende noch als weitaus niedriger herausstellen als die Corona-Katastrophe, die jenseits des Krankheitsverlaufs im Lande eben auch noch viele andere Tote zeitigen wird – Firmen, die den Shutdown und das nur langsame Wiederaufleben der Wirtschaft eben nicht überleben werden.

Sorgen auch in den Kommunen

Und längst sind nicht alle Rettungsschirme aufgespannt: In den Kommunen herrscht Kämmerer-Kummer. In kleinen Gemeinden fehlen einige Millionen, in großen Städten viele Millionen Euro Steuergelder, die eingeplant waren; zum einen für die Aufrechterhaltung und Optimierung der vorhandenen Infrastrukturen, zum anderen aber auch für neue Projekte. Vieles davon wird auf der Strecke bleiben müssen. Und die Kommunen rufen nun natürlich auch nach milliardenschwerer Unterstützung. Und auch die Sozialsysteme werden in die Knie gehen, weil infolge von Kurzarbeit und Massenarbeitslosigkeit Einnahmen wegbrechen und parallel Ausgaben steigen.

Die „neue Normalität“ hat für die Menschen eben nicht nur etwas mit Masken und Abstand zu tun. Die Seuche schickt uns nach vielen guten Wirtschafts- Jahren nun als Küchenmeister den Schmalhans ins Haus – auf allen Ebenen.