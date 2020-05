Von Frank Polke

Die Personalie Thomas Kemmerich beweist, in welch kleinen Dimensionen sich die FDP derzeit bewegt. War es doch der Thüringer FDP-Chef, der vor drei Monaten einen Pakt mit der AfD einging und sich dumm-dreist selbst zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ. Ein beispielloser Vorgang. Jetzt forderte er mit seiner Teilnahme an einer Anti-Corona-Demonstration erneut die Führungsspitze um Christian Lindner heraus.

Thomas Kemmerich aus Thüringen? Ein Politiker, dem liberale Granden wie Hans-Dietrich Genscher, Gerhart Baum oder auch Guido Westerwelle nicht einen Zentimeter Platz für eigene Profilierung gegeben hätten und den sie mit ihrer persönlich-politischen Autorität ins parteipolitische Abseits bugsiert hätten.

Verhängnisvolles Nein zu Jamaika 2017

Lindner, der den Wiederaufstieg der FDP nach dem Absturz 2013 fast im Alleingang organisierte und meisterte, gelingt es aber erneut nur im zweiten Anlauf, Kemmerich wenigstens zu bremsen. Dies entspringt wohl nicht nur einer persönlichen Schwächephase Lindners in der Führung, sondern wirft ein Schlaglicht auf den allgemeinen Zustand der Liberalen in Deutschland. Während die CDU-FDP-Koalition in Düsseldorf einigermaßen geräuschlos funktioniert und auch das Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein solide bis bürgerlich-liberale Akzente setzen kann, verstärken sich gerade aus den Ländern, in denen die FDP gar nicht oder nur schwach vertreten ist, die Zentrifugalkräfte.

Schon immer gab es Zeiten und Personen, die durchaus das rechtskonservative Gedankengut höher gewichteten als die Werte der Freiheit und des Liberalismus. Doch dies waren Episoden, kleine Strömungen, die die Partei aushielt. Noch immer wirkt sich das verhängnisvolle Nein des Christian Lindner zu einem Jamaika-Bündnis aus der Nacht des 20. Novembers 2017 aus. Welch Chancen hätten sich politisch Verantwortlichen in der FDP – dazu gehören nicht nur Lindner und der sich durch Talkshows polemisierende Wolfgang Kubicki – in diesen Krisenzeiten in einer Regierung geboten. Die Frage, inwiefern Grundrechtseinschränkungen verfassungsmäßig sind oder wann sie aufgehoben werden müssen, die offenbar gewordenen Defizite bei der Digitalisierung (ein Lieblingsthema Lindners) Deutschlands und auch die Frage, wie die Wirtschaft wieder Fuß fassen kann – Gedanken und Herausforderungen, die zeigen, wie wichtig liberale Prinzipien jetzt in der Regierungsarbeit wären.