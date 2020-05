Von Oliver Horst

Dass in der hiesigen Fleisch-, aber auch in der Logistikbranche tausende Arbeiter vor allem aus Osteuropa schuften, liegt vor allem darin begründet, dass am deutschen Arbeitsmarkt bislang gar nicht genügend gewillte oder geeignete Kräfte zu finden waren. Die Alternative dazu, dass ausländische Arbeiter unter relativ guten Bedingungen und hohen Hygienestandards hierzulande arbeiten, wäre eine Verlagerung der Jobs in deren Herkunftsländer. Mit allen Konsequenzen – Tier- und Fleischtransporte über tausende Kilometer inklusive.

Fakt ist, dass der Einsatz von Politik, Gewerkschaften und nicht zuletzt engagierten Bürgern in den vergangenen Jahren zu Verbesserungen geführt hat – oft im Dialog mit den Unternehmen. Das bestätigen auch Behörden vor Ort. Die ausländischen Werkvertragler sind inzwischen in den deutschen Sozialkassen versichert – ein wichtiger Schritt. Der Gesetzgeber hat es selbst in der Hand, Grundlagen für faire Löhne, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Nur muss deren Einhaltung konsequent kontrolliert werden. Dann können schwarze Schafe auch bestraft werden.