Von Birgit Marschall

Politiker wissen glücklicherweise, dass sie dieser Krise nicht hinterhersparen dürfen. Sie tun das Richtige, wenn sie das gewaltige Minus in der Krisenphase ausschließlich mit neuen Schulden finanzieren. Einsparungen sind nicht das Gebot der Stunde. Die Krise produziert eine gewaltige Schuldenlast, die nach der Krise wieder abgetragen werden muss, um Spielräume für jüngere Generationen wieder zu vergrößern.

Es gibt Hoffnung, dass ein großer Teil der Last automatisch verschwindet, wenn Wirtschaft und Beschäftigung wieder brummen. Das war auch nach der Finanzkrise 2009/2010 gelungen: Nach nur fünf, sechs Jahren waren der Bundeshaushalt und viele Länderhaushalte ausgeglichen. Allerdings dürfen der Politik im Krisenmanagement dann keine größeren Fehler unterlaufen. Diese Krise ist nicht nur tiefer als die Finanzkrise, die zusätzlichen Herausforderungen etwa beim Klimaschutz und bei der Stabilisierung Europas sind auch größer.

Es kommt auch auf die Psychologie an

Wichtig ist: Psychologie ist die Hälfte der Miete, wie schon Ludwig Erhard wusste. Deshalb geht es vor allem um Vertrauensbildung. Das ist der Bundesregierung bisher ganz gut gelungen. Die Bürger müssen aber auch künftig das Vertrauen haben, dass sie die Regierung ohne Dauerschäden durch diese Krise bringt und das Land zugleich gut für die Zukunft rüstet.

Eine Debatte über Steuerhöhungen für Reiche oder Vermögende, wie sie die SPD-Spitze losgetreten hat, ist daher komplett verfehlt. Als reich gelten im deutschen Steuerstaat schon Mittelständler und Facharbeiter. Wenn sie das Wort Steuererhöhungen hören, fühlen sich die Leistungsträger angesprochen. Auf sie kommt es aber an, wenn diese Krise überwunden werden soll.

Deshalb braucht es ein Signal genau in die umgekehrte Richtung: Gerade in dieser Krise muss der Soli für alle entfallen, so schnell wie möglich, spätestens Anfang 2021. Ihn nur für die „reichsten“ zehn Prozent der Steuerzahler zu erhalten, wie derzeit geplant, gleicht einer neuen Reichensteuer für Besserverdienende. Der komplette Wegfall des Solis kostet jährlich zehn Milliarden Euro mehr als bisher geplant. Zu Corona-Zeiten wirkt diese Summe im Vergleich zu den Milliarden-Hilfen, die allein einzelne Branchen oder Unternehmen etwa in der Auto-, Bahn- oder Luftfahrtindustrie erwarten dürfen, geradezu gering. Auch 2021 wird der Staat sein Defizit mit neuen Krediten ausgleichen müssen. Die Schuldenbremse gehört auch 2021 ausgesetzt.