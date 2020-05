Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, bei einer Rede in Budapest. Foto: Zsolt Szigetvary/MTI/dpa

Von Detlef Drewes

Es ist schon eine beispiellose Schönfärberei, wenn die für Grundwerte zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova die Politik des ungarischen Premiers Viktor Orbán mit den Worten „sie schürt besondere Sorgen“ kommentiert. Der nationalkonservative Regierungschef hat in den zurückliegenden Jahren eine lange Liste von Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte angesammelt.

Keine freie Presse mehr

Von freier Presse kann in dem Land de facto keine Rede mehr sein. Die Gerichtsbarkeit ist mit parteitreuen Juristen besetzt worden. Und nun hat sich Orbán auch noch mit der Vollmacht ausstatten lassen, das Land in der Pandemie per Dekret zu regieren und das Parlament zu entmachten – wohlgemerkt unbefristet.

Oppositionelle wissen aus der Flüchtlingskrise, als Polizei und Staatsanwaltschaften umfangreiche zusätzliche Vollmachten bekamen, dass Orbán diese Sonderrechte nicht mehr zurückgenommen hat. Es liegt auf der Hand, das auch jetzt zu befürchten.

Um es anders zu sagen: Ungarn hat sich längst vom Pfad der demokratischen Tugenden, die in der Europäischen Union als grundlegend gelten, entfernt. Trotzdem scheinen alle, die etwas zu sagen haben, stillzuhalten – auch im Kreis der Staatsund Regierungschefs. Orbán ist nicht zu bremsen. Um es gleich hinzuzufügen: Man kann ihn nicht einmal aus der EU werfen, wenn man das wollte. Das will allerdings auch niemand, weil man damit die europafreundlichen Ungarn mehr treffen würde als die Regierung.

Also bleibt nur, jenes scharfe Schwert zu ziehen, das sich die Gemeinschaft selbst vor sechs Jahren zugelegt hat: Entzug der Stimmrechte in allen wichtigen Ministerräten und Aussetzen der Brüsseler Zahlungen, mit denen Orbán ein Viertel seines Staatshaushaltes bestreitet. Doch dafür fehlt die notwendige Einstimmigkeit.

Eine peinliche Vorstellung

Beim Versuch, künftige Zahlungen an demokratische Tugenden und Rechtsstaatlichkeit zu koppeln, schlug der neue EU-Ratspräsident Charles Michel sogar noch ein völlig untaugliches neues Verfahren vor. Kann sich die EU tatsächlich nicht gegen jene Mitglieder in den eigenen Reihen wehren, die die Grundwerte Europas mit Füßen treten? Es mag ja sein, dass die Verfahren nicht funktionieren und die Rechtsinstrumente stumpf bleiben. Aber man würde sich wenigstens mutige und unmissverständliche Worte wünschen – von den Staats- und Regierungschefs, von den Christdemokraten, denen Orbáns Partei immer noch angehört, von der EU-Führung. Doch alle halten still. Es ist eine peinliche Vorstellung.