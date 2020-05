Von Eva Quadbeck

Wenn Union und SPD sich nicht einigen können, dann wird es für den Steuerzahler immer teuer und für den Bürger kompliziert. So ist es auch mit der Grundrente . Doch dass dieses seit zehn Jahren diskutierte politische Projekt nun daran scheitern könnte, dass es teuer und kompliziert geworden ist, lässt in einen Abgrund blicken, der zeitweise durch das Corona-Krisenmanagement verdeckt war.

Der Reihe nach: Die Grundrente ist in ihrem Kernanliegen eine sinnvolle Sozialleistung. Sie soll jenen Menschen ein auskömmliches Alterseinkommen sichern, die in ihrem Leben viel für das Gemeinwohl geleistet haben durch Erwerbsarbeit, Kindererziehung oder Pflege. Sie soll auch dazu führen, dass eben jene fleißigen Bürger am Ende eines langen Arbeitslebens mehr Geld zur Verfügung haben, als jene, die keinem Job und auch keiner Fürsorge-Arbeit nachgegangen sind. Von allen kostspieligen Rentenprojekten, die Union und SPD in ihren gemeinsamen Regierungsjahren umgesetzt haben, ist eine Grundrente das sinnvollste.

Prinzip ist zu sehr verwässert worden

In einem Staat, in dem die Idee der sozialen Marktwirtschaft immer noch von einem sehr breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird, ist eine solche Grundrente eine Leistung, die als angemessen und gerecht empfunden wird. Je mehr eine solche Rente nach Leistung gestaffelt wäre, desto besser. Doch leider ist dieses Prinzip zu sehr verwässert worden. Die SPD wollte unbedingt den Erfolg vermelden, eine neue Rente für mehr als eine Million Menschen zu schaffen – unabhängig von ihrer Bedürftigkeit. In der Union wiederum gelang es nicht, an einem Strang zu ziehen, um beherzt ein sozial und finanziell tragfähiges Konzept durchzusetzen.

Nun steht nicht nur die Grundrente auf dem Spiel, sondern mit ihr gleich die ganze Regierung. Das heiß umkämpfte sozialpolitische Projekt ist ein Sprengsatz für das Regierungsbündnis. Die Koalition droht zudem mit dem erneuten Streit um die Grundrente das wiedergewonnene Vertrauen, das sie sich in der Corona-Krise erarbeitet hat, zu verspielen.

Die Leidtragenden sind die Geringverdiener, die in den vergangenen zehn Jahren in Ruhestand gegangen sind oder bald in Rente gehen und unter Altersarmut leiden. Schon vor Jahren wäre ein Kompromiss möglich gewesen. Es wäre auch besser gewesen, für eine solide gemachte Grundrente Geld auszugeben, als die Rentenkasse mit Rente ab 63 und steigender Mütterrente zu belasten.