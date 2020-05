Von Dirk Schuster

Vergnügungssteuerpflichtig ist es nicht, was da am Wochenende auf die Fußballfans in Deutschland zukommt. Auch wenn Umfragen belegen, dass die Menschen hierzulande mehrheitlich klar gegen die Fortsetzung der 1. und 2. Liga sind, so werden dennoch etliche den Fernseher einschalten. Aus reiner Neugier. Weil sie wissen wollen, ob sich ein Geisterspiel tatsächlich so gruselig anfühlt, wie es der Name erahnen lässt.