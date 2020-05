Halbierte Schweine hängen im Schlachthof an Haken. Zurzeit rücken die Arbeitbedingungen der Beschäftigten der Fleischindustrie massiv in den Fokus der Öffentlichkeit – gleichzeitig wird über die Preise für Fleisch diskutiert. Foto: dpa

Seit Jahren weiß die Politik um die wahrhaft skandalösen Zustände für Beschäftigte in fleischverarbeitenden Betrieben. Hier und da wurden Vorschriften verschärft, aber nur halbherzig, und die Kontrolle war schlecht. Zumindest so schlecht, dass in der Branche munter weitergetrickst werden konnte und sich an den Missständen nichts änderte. Vor allem viele Osteuropäer in Sub-Unternehmen erledigen für geringen Lohn einen Knochenjob. Wenn sie nicht im Schlachthof stehen, leben sie in Sammelunterkünften. Schlafräume sind überfüllt, Privatsphäre Fehlanzeige.