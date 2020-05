Von Andreas Kolesch

Wir Deutschen wollen alles gleichzeitig: frisches Obst und Gemüse das ganze Jahr, preiswertes Fleisch alle Tage – und eine schöne Natur, die sich am besten bei den gerade so angesagten Waldspaziergängen genießen lässt. Und wir erfreuen uns an dem romantischen Gedanken, dass es wieder Wölfe gibt.