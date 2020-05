Von Oliver Horst

Jetzt will die Politik also tatsächlich Ernst machen und in der Fleischbranche durchgreifen: Strenge Vorgaben, das Verbot der Auslagerung von Aufgaben an Subunternehmer und bessere Kontrollen von Arbeitsschutz und Unterbringung der oft ausländischen Arbeiter. Auf den ersten Blick klingt das alles gut und richtig. Natürlich ist es wünschenswert und löblich, die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen zu verbessern und Standards zu setzen. Aber es bleiben doch auch viele Fragen.