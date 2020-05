Von Jürgen Stilling

Die Sachlage ist klar: Europas Schuldenländer – allen voran Italien – brauchen viel Geld, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu schultern. Unumstößlich fest steht auch: Ohne die Hilfe der EU-Partner können diese Natio-nen die enormen Lasten, die sich in den Staatshaushalten, aber auch bei den Unternehmen in den Krisenländern angehäuft haben, nicht bewältigen.

Dennoch ist der Weg zur Rettung strittig. Während das 500-Milliarden-Hilfspaket, das die Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten ver-einbart hat, einer Vergemein-schaftung von Schulden sehr nahe kommt, machen sich Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark für eine Kreditlösung stark. Unverständlich ist, dass sich Merkel und der Großteil der Bundesregierung jahrelang vehement gegen Euro-Bonds, also länderübergreifende Staatsanleihen, gewehrt haben, jetzt aber Geldgeschenke an Länder mit desaströser Haushaltsdisziplin verteilen wollen.

Kein Zweifel: Niemand kann Italien, Spanien oder Frankreich den Ausbruch der Corona-Krise ankreiden. Doch ein Blick in das Zahlenwerk des deutschen Staa-tes zeigt, wie man in guten Zeiten für potenzielle Risiken vorsorgen kann. Ein Hilfspaket oh-ne Rückzahlungsverpflichtung setzt deshalb ein falsches Zeichen. Der von den „Sparsamen Vier“ vorgeschlagene Weg ist hingegen ein Signal der Mäßigung, zumal er eine zeitliche Befristung des Notfallfonds vorsieht.

Gerade die aktuelle Corona-Krise sollte Anlass sein, der EU und der Eurozone eine dauerhafte Existenz zu ermöglichen. Denn eine Zukunft hat die Gemeinschaft letztlich nur, wenn alle Staatshaushalte zur Solidität zurückkehren. Offensichtlich ist, dass Italien & Co. kurzfristig nicht sparen können. Doch das Merkel/Macron-Paket suggeriert, dass auch langfristig eine Politik des Laissez-faire denkbar ist.

Doch wie kann ein Kompromiss aussehen, der den Riss durch die EU dauerhaft kittet? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollte in ihrem Finanzplan bis Ende 2027, den sie am Mittwoch in Brüssel präsentieren will, erste wegweisende Pflöcke einschlagen. Sollte sie die deutsch-französische Idee vorbehaltlos unterstützen, dürfte sie scheitern. Die EU be-nötigt einen Geldrahmen, der die aktuelle existenzielle Krise bewältigen hilft, aber gleichzeitig mittel- und langfristig ein Zeichen fairen Wettbewerbs setzt. Einen Wettbewerb zwischen Unternehmen und einen Wettbewerb um den besten Weg, staatliche Budgets zu sanieren.