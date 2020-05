Von Norbert Tiemann

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zählt gewiss nicht zur Kategorie „Bruder Leichtfuß“, zur Riege derer, die sich für einen populistischen Kurzausflug Applaus heischend gern mal ganz weit aus dem Fenster lehnen. Das bestätigten am Montag, lieber spät als nie, auch die klarstellenden Einlassungen des Regierungschefs: Denn in Thüringen bleibt es auch weiterhin in Bussen, Bahnen und Geschäften bei der Masken-Pflicht und beim Abstandsgebot zur Vermeidung einer Corona-Infektion.

Hatte sich Ramelow am Wochenende im Lockerungs-Wettlauf der Ministerpräsidenten ganz unfreiwillig an die Spitze gesetzt, quasi verlaufen? Oder ist er den windigen Verschwörungstheoretikern auf den Leim gegangen? Oder war alles nur ein kommunikatives Missverständnis? Egal. So, wie die Dinge liegen, bleibt es auch in Thüringen bei den allgemeinen Schutzvorschriften, die Berlin am Montag, mit etlichen Lockerungen ausgestattet, verlängert hat.

Ramelows lautes Nachdenken über einen landesweiten Abschied von den allgemein gültigen Corona-Auflagen dürfte durch das Infektionsgeschehen eher nicht beflügelt gewesen sein, denn Thüringen ist alles andere als seuchenbefreit. Der landesväterliche Vorstoß folgt eher dem politischen Instinkt, in einer freien Gesellschaft die Notwendigkeit restriktiver flächendeckender Verbote immer wieder zu überprüfen und diese, wenn immer möglich, zur Ausnahme zu erklären, sie nicht stur zur Normalität werden zu lassen. Gelebte bürgerliche Selbstverantwortung und lediglich lokales Interventionsmanagement für den Krisenfall? Mal ehrlich: Wer hätte das ausgerechnet von einem Spitzenvertreter der Linkspartei erwartet?

Die offenkundige Unterbelichtung des medizinisch-epidemiologischen Risikos wurde der Strategie des Erfurter Ministerpräsidenten schlussendlich wohl zum Verhängnis: Es gehört zur Heimtücke des Coronavirus, dass es nur einzelner, womöglich unbedarfter, Zeitgenossen bedarf, die unbewusst eine Schar von selbstverantwortlich Handelnden mit der Seuche zu überziehen vermögen. Und diese selbstverantwortlich Handelnden haben ein Recht auf Schutz; es ist deshalb noch viel zu früh und geradezu falsch, auf diesen allgemeingültigen Schutz schon jetzt zu verzichten; ganz zu schweigen von der Verharmlosungsgefahr, die diesem Verzicht innewohnen würde.