Von Detlef Drewes

Da ist das Gespenst wieder, vor dem sich viele in Europa so fürchten: die Schuldenunion. Es überschattete die ersten Gespräche der 27 Staats- und Regierungschefs nach dem Ausbruch der Coronavirus-Krise. Es führte zum deutsch-französischen Vorschlag für einen 500 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds. Und es bestimmte auch die Reaktionen jener vier Staaten, die als „Sparsame 4“ beschrieben werden, obwohl sie sich lediglich dagegen wehren, dass Regierungen mit einer eher abenteuerlichen Haushaltspolitik die Gunst der Krise nutzen könnten, sich auf Kosten der anderen zu sanieren.

Dabei wissen alle, dass die Union nur als Ganzes stemmen kann, was nach der Krise wiederaufgebaut werden muss – und dass dafür als Signal für die Finanzmärkte ein Rettungspaket nötig ist, das als Signal des Aufbruchs ankommt. Dazu gehört aber nicht nur eine Initiative, die mit einer großen Summe daherkommt, sondern auch ein Verteilschlüssel, der solidarisch ist. Es reicht nicht, wenn die wegen ihrer starken Abhängigkeit vom Tourismus besonders betroffenen Staaten darauf pochen, dass sie hohe Erwartungen an die Gemeinschaftskasse haben. Die Krise trifft nicht nur Italien und Spanien, sondern auch Deutschland, Frankreich und Polen. Genau genommen muss jeder für jeden einstehen, ohne dass es zu Sanierungen auf Kosten der anderen kommt. Der deutsch-französische Vorschlag erfüllte in dieser Hinsicht viele Kriterien – vor allem in Punkto zeitlicher Befristung und Zweckbindung an die Beseitigung der durch das Virus ausgelösten Schäden. Genau das übersehen die Gegner dieses Vorstoßes.

Doch zum Gesamtbild gehört mehr. Dabei wird der jährliche EU-Haushalt fast vergessen. Denn die diversen Fonds werden in den kommenden Jahren auch ohne Corona mit einer Billion Euro gut gefüllt sein – gut genug, um daraus viel Unterstützung für Landwirte, Forscher, Studenten, Arbeitslose, Selbstständige und Unternehmen zu bestreiten. Wenn die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission zusammenwirken, dann sind mit diesen Mitteln nicht nur der Wiederaufbau, sondern auch die erwünschten Ziele wie Klimaneutralität, Digitalisierung oder Bildung machbar. Es ist Zeit, dass die EU die diversen Programme und Kreditlinien nicht als voneinander getrennte Töpfe sieht, sondern zusammenführt. So würde eine europäische Bazooka daraus.