Von Von Jürgen Stilling

Die Corona-Pandemie hat ein entscheidendes Thema für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands an den Rand gedrängt: den Mangel an Fachkräften und qualifizierten jungen Menschen, die eine duale Berufsausbildung anstreben. Aktuell verschärft die Wirtschaftskrise die Lage, denn viele Ausbildungsbetriebe rutschen in die Insolvenz.