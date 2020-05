Von Elmar Ries

Dem Trauerspiel der Traditionspartei soll nun offenbar ein schlecht orchestrierter Trauermarsch folgen. Rolf Mützenich als Kanzlerkandidat: Wenn die Nachricht stimmt, können selbst diejenigen, die den Genossen freundlich gesonnen sind, nur müde mit dem Kopf schütteln.

Mützenich gilt als ruhiger, freundlicher, anständiger Mann, eher Langweiler als Lichtgestalt, einer, der fehlendes Charisma nicht immer durch Kompetenz wettmachen kann – das unglückliche Gezerre um das Amt des Wehrbeauftragten und die Forderung nach einem Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland sind nur zwei beredte Beispiele.

Als Andrea Nahles im vergangenen Jahr hinwarf, rückte der 60-jährige Kölner an die Fraktionsspitze nach. Nicht, weil er der beste Kandidat, sondern der dienstälteste Fraktionsvize war und damit quasi gesetzt. Zudem war allen in der Fraktion klar, dass er nur als Übergangslösung galt. Das machte auch Zweiflern die Wahl leichter. Und ausgerechnet so jemand soll nun Kanzlerkandidat werden? Stimmt die Geschichte, wirft sie ein bezeichnendes Licht auf die SPD.

Normalerweise hat der Parteivorsitzende das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Bei der SPD gibt es zwei. Doch weder Saskia Esken noch Norbert Walter-Borjans haben bisher Interesse signalisiert, im Herbst 2021 antreten zu wollen. Mutmaßlich wissen sie um ihre Chancen. Dass sie Olaf Scholz – derzeit der beliebteste SPD-Mann – auf den Kandidaten-Schild heben, ist unwahrscheinlich. Aus den ehemaligen Konkurrenten im Rennen um die Parteiführung sind noch immer keine Freunde geworden. Ganz abgesehen davon, dass sich der Bundesfinanzminister vermutlich auch von ihnen nicht bitten lassen würde. Ansonsten: keine Spur von weiteren möglichen Kandidaten auf weiter Flur.

Die SPD verharrt in der Wählergunst bei 15 Prozent, während ihr Koalitionspartner CDU mit knapp 40 Prozent einen Höhenflug erlebt. Trotz guter Arbeit in der GroKo miese Umfragewerte, keine Inhalte, die öffentlich zünden und augenscheinlich keine Spitzenpolitiker, die sich Spitzenämter zutrauen: arme SPD.