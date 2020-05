Von Frank Polke

Das Vertrauen in eigenverantwortliches Handeln – es ist in Zeiten der Einschränkung von Grundrechten vielfach aus dem Blick geraten. Wenn jetzt namhafte Wissenschaftler Beweise dafür liefern, dass sich die überwältigende Mehrheit der Deutschen verantwortungsvoll verhält und damit die Zahl der Neu-Infektionen niedrig hält, sollte dies Anlass genug sein, genau dies zur Grundlage der Entscheidungen zu machen.

Wissenschaftler haben Erkenntnisse darüber gewonnen, an welchen Orten und unter welchen Gegebenheiten ein hohes Infektionsrisiko besteht. Diese Expertise mit einer App-Technologie aus dem 21. Jahrhundert zu verknüpfen, um ein mögliches Ausbruchsgeschehen nachvollziehen und eingrenzen zu können, muss in einem Hochtechnologie-Land wie Deutschland möglich sein. Dass diese App so lange auf sich warten lässt, ist kein Ruhmesblatt für beteiligte Minister und Fachleute.

Die Corona-Pandemie ist eine globale Herausforderung – aber sie ist am effektivsten zu bekämpfen durch lokale und regionale Maßnahmen. Bodo Ramelow hat eine Debatte losgetreten, die medial verunglückt wirkt, aber durchaus wert ist, genauer analysiert zu werden.