Von Friedemann Diederichs

Wie ironisch ist diese Entwicklung eigentlich? Donald Trump, der mittlerweile einen großen Teil seines Präsidenten- Arbeitstages damit verbringt, seinen rund 80 Millionen „Followern“ auf Twitter echte oder falsche News und vor allem Propaganda zu servieren, nimmt nun ausgerechnet per Verfügung die Social-Media-Plattform ins Visier .

Mit seiner Verfügung will Trump nun Twitter und anderen Anbietern einen wichtigen juristischen Schutz aus dem Jahr 1996 entziehen. Sie sollen künftig für Inhalte, die Nutzer online posten, verklagt werden können. Das würde dann auch die Tür für staatliche Regulierer öffnen. Der US-Präsident würde aber wohl, und das dürfte sein Kalkül sein, auf den Einsatz der Regulierer verzichten, wenn Twitter weiter politische Einhalte unbehindert erlaubt und sie auch keinem „Faktencheck“-Zusatz unterzieht – wie zuletzt bei Trump erstmals geschehen.

Der US-Präsident sieht dies als „Zensur“ und gewollte Benachteiligung konservativer Stimmen durch die „Linken“ in Silicon Valley. Dieser ziemlich unverhohlene Erpressungsversuch Trumps, der sicherlich von Gerichten überprüft werden wird, stellt erneut die seit Langem geführte Debatte in den Vordergrund, ob und in welchem Umfang soziale Medien politische Inhalte, die durch die Natur der Sache oft subjektiv gefärbt sind, prüfen sollten.

Kurioserweise hat sich nun Mark Zuckerberg hinter die Trump-Position gestellt und behauptet, die Aufgabe von Facebook sei es nicht, den Nutzern als Wahrheitsstifter zu dienen. Das ist allerdings nicht der Realität entsprechend, denn wer beispielsweise auf der Plattform China politisch kritisiert, muss damit rechnen, dass der Post entfernt wird und dass auch schon einmal eine temporäre Nutzersperre verhängt wird.

Auf der anderen Seite ließ Facebook während der Wahlkampagne 2016 russische Versuche, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen, ungehindert zu. Und Experten warnen seit Langem, dass Moskau und andere Staaten bei der Wahl wieder durch soziale Medien von ihnen favorisierte Bewerber fördern wollen. Das schreit eigentlich nach dem verstärkten Einsatz unabhängiger Fakten-Überprüfer. Denn jene, die Social-Media-Plattformen als willkommenes Instrument zur Einflussnahme nutzen, tun dies teilweise schon so geschickt, dass für den Durchschnittsnutzer Dichtung kaum von Wahrheit zu unterscheiden ist.