Stühle sind in einem leeren Klassenzimmer auf den Tischen abgestellt (Symbolbild). Foto: Arne Dedert/dpa

Von Mirko Heuping

Trotz Maskenpflicht und Abstandsregeln kehrt immer mehr Normalität in den Alltag der Deutschen ein. Während in Großraumbüros schon seit Längerem wieder hektische Betriebsamkeit herrscht und sich bei gutem Wetter Tausende Menschen in Innenstädten und Parks aneinander vorbeischieben, müssen schulpflichtige Kinder und ihre Eltern bislang immer noch mit einer absoluten Notlösung leben. Von Normalität, selbst von der von Politikern heraufbeschworenen „neuen Normalität“ aktuell noch keine Spur.