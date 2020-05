Außenminister, gibt während der 164. Sitzung des Bundestags seine Stimme bei der namentlichen Abstimmung über die weitere Teilnahme der Bundeswehr am UN-Einsatz Minusma in Mali ab. Foto: Britta Pedersen/dpa

Von Stefan Biestmann

Der mehr als siebenjährige Einsatz der deutschen Bundeswehr in Mali taugt nicht als ruhmreiche Erfolgsgeschichte. Selbst Außenminister Heiko Maas spricht von einer durchwachsenen Bilanz. Denn die Zahl der Anschläge in dem von islamistischen Terroristengruppen bedrohten Land hat weiter zugenommen. Trotzdem ist es richtig, dass der Bundestag am Freitag beschlossen hat, die Beteiligung an dem EUAusbildungseinsatz EUTM und der UN-Mission Minusma zu verlängern.

Das Engagement der Bundeswehr in der Sahel-Zone liegt zweifellos im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands. Die Region gilt als Drehscheibe für Terroristen, Drogenschmuggler und Schlepper. Deutschland und seine Bündnispartner dürfen hier nicht wegschauen, sondern müssen den Aufbau staatlicher und ziviler Strukturen in Mali weiter voranbringen.

Libyen ist ein warnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn staatliche Strukturen eines Landes zerfallen. Sollte jungen Menschen in Mali weiter jegliche Perspektive fehlen, wäre das nur ein zusätzlicher Nährboden für Terrorismus. Zudem würden sich die Mi­grationsbewegungen in Richtung Mittelmeerküste verstärken.

Immerhin sind in Mali kleine Fortschritte sichtbar. So hat der von den Bündnispartnern maßgeblich beförderte Nationale Dialog in Mali Konfliktparteien an einen Tisch gebracht, um über den Friedensprozess und eine Verfassungsreform zu verhandeln. Sogar Wahlen gingen über die Bühne, wenngleich Zwischenfälle nicht ausblieben. Hoffnung macht auch, dass Vertreter bislang verfeindeter Lager in Nordmali gemeinsam auf Patrouille gehen. Klar ist aber: Der militärische Einsatz muss noch stärker durch Diplomatie und Entwicklungshilfe flankiert werden.

Bei der Mission ist vor allem eines gefragt: ein langer Atem. Rückschläge müssen weiter einkalkuliert werden. Denn die Risiken werden für die deutschen Soldaten eher größer, zumal die Bundeswehr bei ihrer personell aufgestockten Ausbildungsmission die malischen Kameraden künftig noch enger begleiten soll. Damit rückt sie näher an die Gefahrenherde heran. Es ist bedauerlich, dass der mittlerweile größte Auslandseinsatz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit zu wenig Beachtung findet. In Westafrika riskieren schließlich viele Soldaten ihr Leben, um Terroranschläge zu verhindern.