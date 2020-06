Von Bernhard Hertlein

Das Gute an den Zahlen des Umweltbundesamtes zur NO2-Belastung ist: Sie geben den Politikern – bundesweit und vor Ort – Zeit, Luft zu holen und erneut nachzudenken. Abgesehen von den 25 Städten, in denen der Höchstwert auch 2019 überschritten wurde, taugen sie nun nicht mehr als Hammer, um auf Dieselfahrzeuge einzuschlagen, in Wirklichkeit aber andere Ziele zu verfolgen.