Von Detlef Drewes

An diesem Freitag hat sich für die europäisch-britische Zukunft viel verändert. Das definitive Nein des britischen Premierministers Boris Johnson steht nun fest. Die Hoffnung, die gegenwärtige Übergangsphase nach dem Austritt aus der Union Ende Januar würde vielleicht doch noch verlängert, um einen besseren Handelsvertrag hinzubekommen, hat sich in Luft aufgelöst.

Am 1. Januar 2021 werden sich Großbritannien und die EU entweder auf der Basis eines Abkommens oder aber als Wettbewerber ohne Deal gegenüberstehen. Das verändert viel. So oft wie in den vergangenen Monaten der Satz von der Zeit, die abläuft, zitiert wurde, muss jedem auch auf der Insel klar sein, dass es nun um ernsthafte Gespräche geht.

Ob die am Montag wirklich beginnen können, wenn „Häuptlinge“ und nicht mehr „Indianer“ miteinander reden, kann man nur hoffen. Johnsons Spielraum ist klein. Denn ein Eingehen auf die Erwartungen der EU, ihre Standards, ihre Forderungen zu einer Fortschreibung des freien Zugangs zu den Fisch-Gründen und etliche weitere Punkte zu akzeptieren, würde dem britischen Premier zu Hause als Niederlage angerechnet.

Die Unterhändler aus London sind bei aller Sturheit, mit der jeden Fortschritt bei den Verhandlungen verhindert haben, doch in einem Punkt klar: Wenn sie auf die Eckpunkte der EU eingehen, wird die im Brexit-Wahlkampf versprochene Souveränität nur eine Eigenständigkeit von Brüssels Gnaden bleiben. Das mag, nein muss angesichts der katastrophalen Lage der Wirtschaft im Vereinigten Königreich wenig nachvollziehbar sein. Aber es wird Zeit, dass die Union versteht, sich auf eine neue Realität einzustellen.

London wird sich wohl nicht den europäischen Vorgaben unterwerfen. Somit stellt sich immer drängender die Frage, wie Brüssel sich eigentlich verhalten soll, wenn die britische Insel aus der Zollunion ausscheidet – oder auf welchem kleinsten Nenner man bereit ist, sich eben doch noch auf eine Handelspartnerschaft mit Großbritannien zu verständigen. Denn die Versuche, den Unternehmen und Dienstleistern auf der Insel die eigenen Wirtschaftsdaten auszudeuten und ihnen sozusagen eine goldene Zukunft an der Seite der EU zu versprechen, werden scheitern.