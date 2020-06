Armin Laschet (CDU) steht steht am 10. Juni in Wilhelmshaven auf der Fregatte «Nordrhein-Westfalen». Laschet hat den Anspruch seiner Partei unterstrichen, den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2021 zu stellen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Norbert Tiemann

Die Maske griffbereit in der Handtasche oder am Innenspiegel im Auto baumelnd, umgeworfene Urlaubspläne und Schlangestehen – Corona-Alltag in Deutschland. Dabei geriet zeitweilig in Vergessenheit, dass zwei der bedeutendsten Polit-Stühle bald neu zu besetzen sind: der des CDU-Chefs und der des Kanzlerkandidaten.