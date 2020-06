Von Elmar Ries

Wenn es noch eines weiteren Beleges bedurft hätte, dass Trump trotz seiner 74 Jahre noch immer ein großes Kind ist, das Politik aus der Trotzkopf-Perspektive betreibt, man hätte den blamablen Hickhack um den gestern bestätigten Abzug von US-Truppen aus Deutschland heranziehen können. Und darüber lachen – wenn es nicht so ernst wäre.

Der US-Präsident reduziert das US-Truppenkontingent um 9500 auf 25 000 Soldaten , weil Deutschland die USA beim Handel „sehr schlecht“ behandele, Deutschland für die Verteidigung zu wenig ausgebe und der Nato „Milliarden von Dollar“ schulde.

Mal abgesehen davon, dass Verteidigungsausgaben und Nato-Beiträge unterschiedliche Dinge sind: So zu argumentieren, ist einfach lächerlich, kindisch – und gefährlich obendrein. Was leider stimmt, ist: Deutschlands Verteidigungsausgaben sind gemessen an den Nato-Vereinbarungen zu niedrig.

Zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes wollen die Bündnis-Staat jeweils für ihre und damit die gemeinsame Sicherheit ausgeben. Auch wenn der deutsche Verteidigungsetat 2020 mit 45,2 Milliarden Euro zwei Milliarden Euro über dem des Vorjahres liegt – und die Bundesregierung gebetsmühlenartig weitere Erhöhungen verspricht: Von der Zwei-Prozent- Marke ist Deutschland noch immer meilenweit entfernt.

Dass die Partner dies kritisieren, ist nicht nur mit Blick auf die neue West-Ost-Konfrontation verständlich und nachvollziehbar. Zu lange hat sich der Wirtschaftsgigant Deutschland als Verteidigungszwerg geriert und allzu gerne andere die Kohlen aus dem Feuer internationaler Konflikte holen lassen. Im warmen Bett der Nato ließ es sich im Kalten Krieg vergleichsweise ruhig und sicher schlafen. Doch die Zeiten relativer Sicherheit sind nicht erst seit Trump vorbei.

Russland rasselt unter seinem Allzeit-Präsidenten Putin schon lange wieder mit dem Säbel, China ist nicht nur wirtschaftspolitisch eine ernst zu nehmende Bedrohung und um den internationalen Terrorismus und radikalen Islamismus ist es nur für den Augenblick etwas stiller geworden. Schon Barack Obama wandte sich von Europa ab und dem aufstrebenden Asien zu. Sein Nachfolger Donald Trump wendet sein „America first“ auch auf dem Feld der Sicherheitspolitik an und macht immer wieder deutlich, dass ihn die Nato keinen Deut schert, wenn er gerade mal wieder meint, sie nütze ihm nicht.

Daraus folgt der so simple wie bittere Erkenntnis-Dreisprung: Das in seinen Grundzügen seit 1945 bestehende globale Sicherheitsgefüge hat sich merklich verändert. Die USA sind kein verlässlicher Partner mehr (und werden es womöglich auch nie wieder sein). Folglich muss sich Europa mehr um die eigene Sicherheit kümmern. Das ist nicht neu, scheint aber bei den übrigen 29 Bündnispartnern noch immer nicht wirklich angekommen zu sein.