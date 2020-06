Von Ulrich Krökel

Heiko Maas war am Dienstag in Warschau Premierengast. Als erster Außenminister überhaupt durfte er seit Beginn der Corona-Pandemie Polen besuchen . Für Gastgeber Jacek Czaputowicz war das ein klares Zeichen für die besondere Qualität der Beziehungen.

Zweifel an der Güteklasse sind allerdings erlaubt. Man braucht sich ja nur an die Frühphase der Pandemie zu erinnern, als die rechtsnationale PiSRegierung nicht zögerte, die Oder-Neiße-Grenze wieder zu einer echten Trennlinie im Herzen Europas zu machen. Erst als Megastaus den Warenverkehr zum Erliegen brachten, gab es etwas Flexibilität.

Aber auch ohne Corona ist längst nicht alles großartig. Erst kürzlich zeigte die zwanzigste Auflage des „Deutsch-Polnischen Barometers“, dass sich die bilaterale Großwetterlage spürbar eingetrübt hat. Vor allem die Sympathie der Polen für ihre Nachbarn im Westen hat nachgelassen. Die Studie kam zu dem Schluss: „Die Verschlechterung ist auch eine Folge der negativen, mitunter antideutschen Rhetorik mancher Politiker der PiS und der von ihr kontrollierten Medien und Institutionen.“

Zu dieser Rhetorik zählt auch die starke Betonung der historischen Opferrolle Polens. An der Tatsache selbst gibt es nichts zu deuteln. An der nationalistischen PiS-Geschichtspolitik und an teils aggressiv vorgetragenen Reparationsforderungen darf man aber sehr wohl zweifeln. Beides hat dazu beigetragen, dass die Menschen jenseits von Oder und Neiße bei der Assoziation mit Deutschland zuallererst an eines denken: an Krieg.

Das wird der modernen Bundesrepublik nicht gerecht. Das zeigte auch der Maas-Besuch. Der Außenminister unterzeichnete in Warschau eine Übereinkunft, mit der die Stiftung Auschwitz-Birkenau finanziell deutlich gestärkt wird.