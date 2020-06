US-Präsident Donald Trump macht jetzt nur noch das, was er kann. Was vermutlich das einzige ist, was er wirklich kann: Wahlkampf. In Tulsa kamen zwar nicht so viele , wie der US-Präsident erhofft und erwartet hatte, doch die Menge erwies sich als verlässlich, die Claqueure waren laut und johlten an den richtigen Stellen.

Von Dorle Neumann