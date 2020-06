Kreis Gütersloh in Sippenhaft

Solche Fälle zeigen, dass ein Kreis als Verwaltungseinheit in der Bekämpfung der Corona-Pandemie untauglich ist, weil das Virus an Kreisgrenzen nicht Halt macht. Und auch innerhalb des Kreises Gütersloh gibt es starke Unterschiede: So ist der Altkreis Halle deutlich weniger stark betroffen als die Städte Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Verl.

Außerhalb von Ostwestfalen-Lippe und Westfalen interessieren diese Differenzierungen nicht. Wer aus dem Kreis Gütersloh kommt, gilt als potenzieller Virusträger und stellt eine Gefahr dar. Das ist zwar irrational, aber vorerst nicht zu ändern. Ein Kreis in Sippenhaft.

Urlauber sollten sich gut merken, wo sie wie behandelt werden und welcher Vermieter sich kulant verhält. Und davon sollten sie dann ihre Entscheidung abhängig machen, wohin die nächste Reise geht.