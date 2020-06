Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf: Da machen nicht nur die Urlaubs-Bundesländer an der See und in den Bergen kurzen Prozess. Ferienhausvermieter und Reisekonzerne stornieren jetzt reihenweise Buchungen von Gästen aus der betroffenen Region. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht!

Von Andreas Kolesch