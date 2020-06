Unschärfe als Erfolgsrezept

Programmatische Unschärfe als Programm und das Ziel, keinen po­tenziellen Wähler zu verschrecken, selbst wenn es zu Lasten eigener Überzeugungen geht: Das war und das ist es, was die Christlich-Demokratische Union in den 75 Jahren ihres Bestehens so erfolgreich gemacht hat. So ist der gern abschätzig verwendete Begriff „Kanzlerwahlverein“ doch vielmehr Ausdruck eines beeindruckenden Machtin­stinkts: Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel – allein diese drei Kanzler haben das Land geprägt. Nimmt man Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger hinzu, ist die Bundesrepublik im Laufe ihrer 70-jährigen Geschichte mehr als 50 Jahre von der CDU regiert worden.

Und wie’s aktuell aussieht, haben die Christdemokraten gute Chancen, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Das Modell Volkspartei ist schon oft totgesagt worden, aber es lebt. Die CDU ist der beste Beweis dafür.