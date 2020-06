Politik und Behörden, gemeinhin: der Staat, haben viel falsch gemacht. Nicht erst jetzt, sondern schon lange zuvor. Bei der Gesetzgebung, bei den Kontrollen in den Großschlachtereien, bei der Duldung von Matratzenlagern in den Unterkünften und auch beim Lockdown.

Denn der kam eine Woche zu spät. Dass die Landesregierung nun womöglich gar nicht anders kann, als die Corona-Beschränkungen im Kreis Gütersloh zu verlängern , muss sie sich selbst zuschreiben. Nach dem Ausbruch bei Tönnies hätte man schneller reagieren und Massentests anbieten müssen.

Fast scheint es, als hätte man in Düsseldorf den Beginn der Sommerferien nicht bedacht. Aus Nordrhein-Westfalens Fehler hat Bayern gelernt: Dort kann sich in Kürze jeder Bürger testen lassen. Ohne Zeitdruck. Die Ferien beginnen in Bayern am 30. Juli.