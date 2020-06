Es ist bedrückend, was sich am Rand der Gesellschaft breitgemacht hat. Und es ist noch bedrückender, dass es immer weiter in die Mitte hineinwabert. Extremisten gewinnen rechtsaußen, linksaußen und im religiösen Eifer an Boden. Und der Resonanzraum für ihre die Freiheit zersetzenden Bestrebungen wird auch immer größer.

Von Gregor Mayntz