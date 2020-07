Leider nicht zielgenau

Wenn man in einem politischen Lehrbuch erklären wollte, wie es passieren kann, dass lange diskutierte Projekte am Ende teuer und wenig zielgenau sind, könnte man die Grundrente als Paradebeispiel anführen. Im Kern ist die Grundrente eine sehr gute Idee: Sie soll dafür sorgen, dass, wer in seinem Leben viel gearbeitet hat – im Angestelltenverhältnis sowie bei der Fürsorge für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige –, im Alter besser dastehen soll als jene, die nicht so fleißig waren.

Von Eva Quadbeck