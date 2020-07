Gelingt den Fraktionen nun also doch noch eine Lösung in letzter Sekunde? Zu wünschen wäre es, denn andernfalls wäre der Imageverlust für den deutschen Parlamentarismus mindestens so groß wie der nächste Bundestag. Doch selbst der sich abzeichnende Kompromiss behält ein Geschmäckle. Denn längst ist deutlich geworden, dass gerade CDU, CSU und SPD, die ja das Gros der Direktmandate unter sich ausmachen, nur sehr begrenzten Reformeifer an den Tag legen, wenn der zu den eigenen Lasten gehen könnte. Das aber ist ein verheerendes Signal und dürfte die Vorurteile gegenüber dem politischen Betrieb weiter befeuern.

Also: Eine eilig ausgehandelte Reform kann den Totalschaden womöglich noch abwenden – viel mehr allerdings dürfte nicht drin sein.