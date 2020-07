Zu lange weggeschaut

Damit setzt sich fort, was viele schon lange ahnten und durch die massenhaften Corona-Ausbrüche beim Fleisch-Konzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück jetzt endgültig greifbar wurde: In der Fleischindustrie werden beim Bemühen die Kosten zu drücken, manche gesetzliche und vor allem viele moralische Regeln über Bord geworfen.

Die Politik hat jahrelang ihr Scherflein zu dieser Praxis beigetragen, indem sie entsprechenden Hinweise von Tierschützern und Gewerkschaften auf unhaltbare Zustände in der Branche nicht konsequent genug nachgegangen ist. Bleibt zu hoffen, dass die in der Corona-Pandemie gewachsene Sensibilität für diese Themen langfristige Folgen hat. Neue Regeln müssen her und deren Einhaltung muss regelmäßig überprüft werden.