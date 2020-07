Und keine Frage: Fleischbaron Clemens Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück hat viel dazu beigetragen, dass er jetzt nahezu ausnahmslos als „Persona non grata“ gilt. Zu vollmundig seine Forderungen vor dem massenhaften Corona-Ausbruch am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück, zu schlampig die Schutzmaßnahmen.

Und nun auch noch der Antrag auf Erstattung der Lohnkosten . All die Empörung ob dieser vermeintlichen Dreistigkeit ändert aber nichts an der Rechtslage: Nach Angaben der Behörden sieht das Infektionsschutzgesetz eine Erstattung vor, wenn Gesundheitsämter einen Betrieb schließen und Quarantäne anordnen. Was nur heißt: So schlecht dürften die Chancen des Tönnies-Konzerns nicht stehen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann scheint das ähnlich zu sehen und appelliert deshalb an das Gewissen des Konzernchefs. Denn nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und damit hat Laumann Recht. Clemens Tönnies sollte auf die Erstattung der Lohnkosten verzichten. Alles andere macht den Schaden nur größer– für sein Unternehmen und für ihn persönlich.