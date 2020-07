Die Aufgaben sind klar definiert. In den Verkehrsräumen unserer Städte werden stehende, einparkende und rangierende Autos immer mehr zum Problem. Gefahren sind nicht zu sehen, schwächere Verkehrsteilnehmer werden von stärkeren zum Ausweichen gezwungen, immer wieder fahren Autos auf die Radspuren – und Radler von Radwegen auf die Straße.

Radwege, Parkplätze und Fahrbahnen brauchen mehr Distanz zueinander. Dann führt auch eine unachtsam geöffnete Autotür nicht gleich zum ernsten Unfall. So bitter das manchem ankommen mag: Für Abstand und Übersichtlichkeit müssen zwangsläufig manche Parkplätze an Eng- und Gefahrenstellen weichen.

Über allem aber steht die eigene Verantwortung: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“ Steht in der Straßenverkehrsordnung – und sollte selbstverständlich sein.­