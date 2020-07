Eine Krise mit vielen Facetten

All das hat sich am Ende auf einen Namen kapriziert: Tönnies. Der Konzern und sein Boss, Clemens Tönnies, stehen im Zentrum der Kritik. Natürlich trägt das Unternehmen und trägt der Unternehmer Verantwortung und Mitschuld an der Misere. Aber die ganze Schuld hier abzuladen, ist viel zu einfach. Die Politik – mit den verschiedenen Lagern auf unterschiedlichen Ebenen und zu wechselnden Zeiten in Regierungsverantwortung – hat ihren Anteil. Ob CDU, FDP, SPD oder Grüne – allen waren die Zustände rund um die Werkvertragsarbeit seit Jahren bekannt. Manches hat sich zwischenzeitlich zwar verbessert, woran auch Tönnies als Branchenprimus mitgewirkt hat. Aber natürlich ist die Situation weiterhin alles andere als gut, gibt es nach wie vor beklagenswerte Missstände.

In der Corona-Krise sind die Probleme nun wie unter einer Lupe überdeutlich geworden. So offensichtlich, dass die Politik nun Konsequenzen ziehen statt Kompromisse machen will. Werkverträge in Kernbereichen der Fleischbranche sollen zum Jahreswechsel verboten werden. Das ist eine richtige, eine wichtige Entwicklung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Lage in anderen Branchen ähnlich ist.

Entscheidend ist jetzt aber auch, dass vor allem der mächtige Handel und wir alle als Verbraucher diesen Wandel mitmachen. Er wird am Ende mit höheren Kosten und damit höheren Fleischpreisen verbunden sein. Das muss es allen wert sein.

Dabei ist das Werkvertragssystem für den Corona-Ausbruch bei Tönnies wohl gar kein großer Faktor gewesen. Viel spricht dafür, dass die Lüftungsanlage im Fleischwerk zur ­Virenschleuder wurde . Ob der Konzern und seine Chefs nicht nur moralisch, sondern auch strafrechtlich verantwortlich sind, muss die Justiz bewerten.

Die Corona-Krise im Kreis Gütersloh hat aber auch deutlich gemacht, dass die Politik im Kampf gegen das Virus nachsteuern muss. Maßnahmen an Kreisgrenzen festzumachen, hat sich als untaugliche – und ab einem gewissen Punkt auch unzulässige – Fehlkonstruktion erwiesen.