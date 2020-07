Die geballte Macht der Union

Was für Bilder. Die Kanzlerin und der Ministerpräsident in der Kutsche, auf dem Schiff, im Schloss. Dazu noch eine Pressekonferenz bei strahlend schönem Wetter vor märchenhafter Kulisse und in völliger Übereinstimmung, wie Corona-Krise und EU-Ratspräsidentschaft gemeistert werden sollen. Aber was sind schon weitgehend bekannte Inhalte gegen neue Signale, wer Merkels Nachfolger werden könnte.

Von Kristina Dunz