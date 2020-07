Mundlos und Böhnhardt sind tot, Zschäpe ist zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber jetzt machen Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremisten die Runde, die den Absender „NSU 2.0“ tragen . Der Nationalsozialistische Untergrund, so soll man daraus schlussfolgern, existiert weiter, er ist aktiv, er will wieder einschüchtern, eventuell auch zuschlagen.

Und womöglich trägt der „NSU 2.0“ im bürgerlichen Leben sogar Polizeiuniform. Er droht Politikern wie der Linken-Fraktionschefin im Hessischen Landtag, Janine Wissler, und der Linken-Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer mit Ermordung. Auch die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Opfer des rechten Terrornetzwerkes vertreten hatte, war zuvor ins Visier des „NSU 2.0“ geraten. Droh-SMS mit mutmaßlich rechtsextremistischem Hintergrund haben auch die Berliner Kabarettistin Idil Baydar erreicht, unterzeichnet mit „SS-Obersturmbannführer“.

Dass private Daten mindestens von Wissler und Baydar von Computern der hessischen Polizei abgefragt worden sein sollen, ist mehr als ein Skandal. Sollten Staat und Verfassung tatsächlich von seinen Wächtern unterlaufen werden, muss die Reaktion darauf hart und unmissverständlich ausfallen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sollte im eigenen Interesse bald Ergebnisse liefern, ob es ein Neonazi- Netzwerk bei der hessischen Polizei gibt.

Auch die Innenminister anderer Bundesländer dürfen vorbeugend nach eventuellen rechtsextremistischen Verbindungen in den Reihen ihrer Landespolizei fahnden lassen. Noch einmal darf sich eine Blutspur aus insgesamt zehn Morden, wie sie die Rechtsterroristen Mundlos, Böhnhardt und ihre Mittäterin Zschäpe über Jahre unentdeckt hinterlassen konnten, nicht durch Deutschland ziehen.

Die unfassbaren Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds müssen schon im Gedenken an die Opfer und in Solidarität mit ihren Hinterbliebenen Mahnung und Verpflichtung sein, dass sich so etwas nicht wiederholt. Ein „NSU 2.0“, im Schutz der Untiefe des weltweiten Netzes, muss ausgehoben werden. Dazu reicht es nicht mehr, nur den Landespolizeipräsidenten auszutauschen. Wenn Rechtsextremismus in Uniform – zumindest in Teilen – ein strukturelles Problem ist, steht mehr auf dem Spiel. Es ist ein Angriff gegen Staat, Verfassung und Freiheit.