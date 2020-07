In letzter Sekunde

Allerdings sind in den zurückliegenden 96 Stunden auch die Bruchlinien der Staatengemeinschaft überdeutlich zu Tage getreten. Mal wieder, ließe sich frustriert hinzufügen. Süd gegen Nord, Ost gegen West – das kennt man ja aus der jüngeren Vergangenheit leider schon zur Genüge. Mit dem Konflikt Klein gegen Groß ist nun noch eine dritte Kategorie hinzugekommen, die die zukünftige Ar­beit nicht gerade leichter machen dürfte. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber aus Bayern hat das Ergebnis des Gipfels denn auch scharfzüngig ein „Sammelsurium von nationalen Egoismen“ genannt.

Auch von anderer Seite wird erhebliche Kritik laut. Die grüne Europapolitikerin Franziska Brantner bezeichnete die Gipfelverhandlungen als „unwürdiges Geschachere“. Und beide haben nicht Unrecht. Es ist schlicht beschämend, dass es die EU-Staaten für nötig erachten, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit eigens noch einmal festzuschreiben. Um sich dann auch noch gefallen lassen zu müssen, dass Ungarn und Polen die Regeln so verwässeren, dass sie eigentlich gar keine mehr sind. Bleibt also als Fazit dieses Gipfels: Noch ist die EU handlungsfähig – und wenn es sein muss, auch erstaunlich schnell. Doch das Haus Europa ist in keinem guten Zustand, sondern es ist im Gegenteil stark sanierungsbedürftig – und zwar von Grund auf.

Und gerade aus dieser Perspektive war und ist dieser Gipfel auch für Angela Merkel eine Lehrstunde – all ihrer politischen Erfahrung zum Trotz. Wenn die deutsche Regierungschefin geglaubt hatte, eine Einigung mit Frankreichs Präsident Macron sei bereits die halbe Miete, so sieht sie sich nun eines Anderen belehrt. Was nur nachdrücklich unterstreicht: Der Weg zu einer erfolgreichen deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr dieses denkwürdigen Jahres 2020 ist sehr weit – sogar für die ewige Kanzlerin. Der erste Schritt aber ist gemacht. Immerhin!