Nun scheint es nicht mehr nur so, als könnte sich etwas an den Ar­beits- und Wohnbedingungen ändern. Tönnies will es nicht bei Versprechungen belassen. Sein Plan: die Arbeiter, die bislang über Werkverträge bei Subunternehmern beschäftigt sind, fest anstellen; ihnen Wohnraum zu fairen Konditionen anbieten ; für den Transport von der Wohnung zum Betrieb und retour sorgen.

Osteuropäische Subunternehmer müssen dies als Angriff auf ihr Geschäftsmodell werten. Denn die Abzocke für Schlafplätze und Transfers fiele damit weg. Ihre Aufgabe sieht Tönnies fortan darin, Ar­beitskräfte in Rumänien und Bulgarien zu akquirieren. Ob die Subunternehmer da mitmachen, wird sich zeigen.

Der Tönnies-Konzern wird auch unter Beobachtung stehen, wenn er die Standards verbessert. Doch die Öffentlichkeit sollte zukünftig nicht nur bei Tönnies genau hinsehen.