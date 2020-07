Zu viele Warnleuchten missachtet

Ganz gleich, wie mitteilsam, lernfähig und reumütig Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der Sondersitzung des Finanzausschusses zum Wirecard- Skandal an diesem Mittwoch auch sein mögen – an einem Untersuchungsausschuss führt kaum ein Weg vorbei. Natürlich müssen die Finanzexperten des Parlamentes zügig Licht in die Angelegenheit bringen, die sich vor aller Augen trotz eindringlicher Warnungen so lange und so schräg entwickeln konnte.

Von Gregor Mayntz