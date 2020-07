Sollte Parteichef Christian Lindner nicht das Ruder herumreißen, werden die Liberalen im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein. Er muss auch personell nachbessern. Der Negativlauf begann vor der Corona-Krise und ist mit Thomas Kemmerich verbunden, dem Thüringer FDP-Chef. Der hatte sich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Bundespartei reagierte zunächst viel zu zögerlich und verspielte Vertrauen. Als Kemmerich später auf einer Demo gegen Corona-Einschränkungen zwischen Verschwörungstheoretikern auftauchte, schadete er erneut der FDP.

Trotz der Fehltritte will Kemmerich möglicherweise wieder als Spitzenkandidat in Thüringen antreten. Dass es Lindner immer noch nicht gelingt, den Landesverband in die richtige Bahn zu lenken, spricht nicht für die Autorität des FDP-Chefs. Dabei sollte er das Thema schnellstmöglich abräumen – auch mit Blick auf den Bundesparteitag im September. Wegen Lindners Coup im Jahr 2017, als er die FDP mit 10,7 Prozent der Stimmen fast im Alleingang in den Bundestag zurückführte, macht ihm niemand seine Spitzenposition ernsthaft streitig. Doch schon damals verpatzte Lindner mit dem Scheitern der Gespräche für eine Jamaika-Koalition den Start und versäumte es, aus dem Wahlergebnis Profit zu ziehen – und mitzuregieren.

Aktuell gelingt es ihm wieder, Nadelstiche gegen die GroKo zu setzen: zum Beispiel mit der berechtigten Kritik, dass sich die Regierung zu spät mit der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beschäftigte. Die FDP bleibt aber eine One-Man- Show, weil Lindner es versäumte, eine breite personelle Basis zu schaffen. Und weil sein Schachzug verpuffte, die junge Abgeordnete Linda Teuteberg zur Generalsekretärin zu machen. Ihr gelang es nicht, mit Themen öffentlich zu punkten und ihrer Partei mehr Gehör zu verschaffen.

Lindner lässt mit seinen Aussagen zu Teuteberg durchblicken, dass er an einen Wechsel denkt – zurecht. Der neue Generalsekretär sollte das Profil der FDP schärfen und Fehler der Regierung offenlegen – also mehr zuspitzen. Auch von dieser Personalie hängt es ab, ob die FDP in Umfragen wieder Fahrt aufnimmt und den Negativlauf vor der Bundestagswahl