Die zweite Welle brechen

Es ist keine Überraschung, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt. Der große Schrecken, die Vorsicht und Einsicht wie zu Beginn der Corona-Pandemie sind gewichen, weil das große Drama anderer Staaten in Deutschland ausgeblieben ist. Keine Triage wie in Italien, wo Ärzte einen Mangel verwalten und entscheiden mussten, wer das Beatmungsgerät bekommt. Keine langen Schlangen von Leichenwagen wie in Spanien, kein irrlichternder Präsident wie in den USA.

Von Kristina Dunz