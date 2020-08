Ein bedenklicher Trend

Um 8:16 Uhr und zwei Sekunden explodierte die Atombombe am 6. August 1945 in etwa 600 Metern Höhe über der Innenstadt von Hiroshima – das Bild vom verheerenden Atompilz brannte sich in die Erinnerung der Welt. Innerhalb einer Sekunde hatte die Detonationswelle 80 Prozent der Innenstadt komplett zerstört – etwa 80.000 Menschen starben sofort, etwa noch einmal so viel in den anschließenden zwölf Monaten, bis heute erliegen in der japanischen Stadt Menschen den Spätfolgen der Verstrahlung. Zwei Tage später vernichtete eine Atombombe die Stadt Nagasaki – dort forderte das Grauen sofort ebenfalls etwa 80.000 Opfer.

Von Dorle Neumann