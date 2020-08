Wir drohen gerade in eine zweite Corona-Welle hineinzulaufen. NRW meldet im Moment jeden Tag so viele Neuinfektionen, wie sie das RKI an manchem Juni-Tag für ganz Deutschland verkündet hatte. Und die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist bundesweit binnen vier Wochen von 2,9 auf 6,1 gestiegen.

Nun mag sich der eine oder andere damit beruhigen, dass die Zahl der Corona-Toten bei uns vergleichsweise gering ist, haben die USA doch mehr als viermal so viele Opfer pro 100.000 Einwohner. Doch neue Studien zeigen, dass Corona uns nicht nur mit dem Tod droht: Viele, die die Infektion überstanden haben, müssen mit chronischen Folgen bis hin zur Herzschwäche rechnen, und zu ihnen zählen auch junge Menschen: Mit 58.000 bekannten Infizierten stellen die 15-bis 34-Jährigen die zweitgrößte Gruppe nach den 35- bis 59-Jährigen (86.000).

Einen zweiten General-Lockdown wird es nicht geben, weil die Wirtschaft ihn nicht überleben würde. Darum ist jeder mehr als zuvor gefragt, andere und sich zu schützen. Doch diese Bereitschaft fehlt zu oft. So führt der Kreis Herford von den 58 neuen Fällen der vergangenen Wochen 41 auf Urlaubsheimkehrer zurück.

Eine letzte Zahl zum Schluss: Der dünn besiedelte Kreis Höxter hat eine Sieben-Tages-Inzidenz von Null. Ein Indiz, dass Abstand wichtig ist? ­