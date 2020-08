Eine unheimliche Geschlossenheit

In Landtagswahlen wie in Bayern und Hessen holten sie überdurchschnittliche Ergebnisse, so stark, dass selbst CSU-Chef Markus Söder die Bienen entdeckte. Hitzesommer, Trockenheit, Starkregen vermittelten auch einem breiten Publikum den untrüglichen Eindruck, dass mit dem Klima irgendetwas nicht in Ordnung sein kann.

Radikal war gestern

Seit Annalena Baerbock und Robert Habeck im Januar 2018 die Parteiführung übernommen haben, herrscht eine beinahe schon unheimliche Geschlossenheit, als hätte es die beinhart ausgetragenen Flügelkämpfe früherer Zeiten nie gegeben. Radikal? Das war gestern. Wenn die Grünen dieser Tage noch radikal sind, dann höchstens radikal realistisch. Opposition ist für sie zwar nicht Mist, wie es ein früherer SPD-Vorsitzender einmal ausgedrückt hat, aber Regieren ist doch schöner, vor allem aber bringt es mehr Gestaltungskraft.

Nach dem ge­genwärtigen Stand ist eine Beteiligung der Grünen an einer nächsten Bundesregierung mindestens möglich. Schwarze und Grüne haben sich über Jahrzehnte derart aneinander abgearbeitet, dass sie es zumindest versuchen können und 2017 auch schon versucht hätten, wenn eine hasenfüßige FDP nicht vor der Zeit das Jamaika-Boot zum Kentern gebracht hätte.

Führungsanspruch formuliert

Die Grünen formulieren im Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm unverblümt den Anspruch, dieses Land zu führen. Die einstigen Ökopaxe entdecken die Mitte, weil nur dort sich Mehrheiten für eine Regierungsbeteiligung holen lassen. Die Bündnispartei müsste dann noch die Frage beantworten: Riskiert sie erstmals in den 40 Jahren ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten?

Noch halten Baerbock und Habeck still. Mal sehen, wen die Konkurrenz aufstellt. Aber irgendwann müssen sie aus der Deckung. Habeck ist womöglich mehr der Mann der Bühne, Baerbock gilt als sicherer in den Themen. Sie werden es still ausfechten oder einvernehmlich ausmachen. Und dann gemeinsam angreifen.